Nieuwe Ford Focus: dit kost hij

Door: BV

Vanaf september laat Ford de nieuwe Focus officieel los in het Belgische dealernet. De prijzen zijn vandaag bekend gemaakt. Voor het openen van de orderboeken wacht de constructeur evenmin op beschikbare auto’s. Wie een Focus wil bestellen, kan dat vanaf nu.

De goedkoopste Ford Focus (alles over de nieuwe lees je hier) zal van eigenaar wisselen voor € 18.900 (vijfdeurs, Trend 1.0 Ecoboost 85pk). De dieselversie is verkrijgbaar vanaf € 22.600 (vijfdeurs Trend 1.5 TDCi 95 pk). De Clipper. - dat is de break - zal telkens € 1000 extra kosten. De voorlopig duurste Focus uit het aanbod is de tweeliter diesel met 150pk in uitrustingsniveau Vignale. Die is er als vijfdeurs voor € 33.500.

Beetje meer

Noteer ook dat Ford z’n € 149 aanrekent voor een ‘verplichte afleveringskit’ die onder meer de brandblusser, de gevarendriehoek en de verbanddoos omvat.