Land Rover spijkert Velar bij

Land Rover fietst een zescilinder dieselmotor met een inhoud van drie liter in het gamma van de Velar. De trendy Range Rover stelt z’n bestuurder in die combinatie 275pk en 625Nm ter beschikking. Goed voor ‘moeiteloze acceleraties’, poneert het bedrijf.

Uitrusting

Elders in het aanbod van de Velar voert het bedrijf aanpassingen door aan de uitrustingspolitiek. Zo zijn een een achteruitrijcamera, parkeerhulpsensoren voor- en achteraan, een waakzaamheidsassistent voor de bestuurder, een noodremhulp en een rijstrookassistent voortaan standaard.

Wie graag wat dieper in de buidel tast kan nu een adaptieve demping aanstippen. En terwijl de Velar standaard op schroefveren rus, is een luchtophanging nu optioneel leverbaar op een zescilinderversies, de viercilinder diesel met 240pk en de viercilinder benzine met 300pk. Meer comfort en betere terreincapaciteiten is wat de verkoper je tijdens z’n verkoopbabbel zal toewerpen.

Te snel leeg?

Tenslotte monteren de Britten voortaan een grotere benzinetank in de 2-liter Ingenium benzinemotoren met 250 en 300pk. De tank van 63l wordt vervangen door een exemplaar van 82l. Dat ‘vergroot het gebruiksgemak’. Wie zopas per ongeluk ‘verbruiksgemak’ las, is vergeven.