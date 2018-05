Aston Martin V12 Vantage V600 komt nog eens terug, maakt vuurwerk

Door: BV

Is dat nu niet de vorige Aston Martin Vantage? Wel… ja. Maar er zijn blijkbaar klanten die maar geen genoeg kunnen krijgen van die modelgeneratie. En daarvoor maakt de Q-afdeling van het bedrijf nog eens 14 stuks. Die worden netjes verdeeld tussen coupé en convertible.

V8 Vantage V600

De naam is afkomstig van de V8 Vantage V600 die in 1998 al eens de meest extreme variant van alweer een eerdere generatie van het model wezen mocht. Ditmaal is het van hetzelfde laken een broek. Een atmosferische 6-liter V12 die het tot 600pk schopt, tot daar aan toe, maar een handbediende zevenversnellingsbak, dat maakt er een behoorlijk apart aanbod van.

Carbon, en carbon en...

Het agressief ogende koetswerk is nagenoeg helemaal in carbon uitgevoerd en krijgt voor de gelegenheid ook nog eens een unieke grille, een specifieke diffuser en de nodige badges. Carbon en aluminium kleuren ook het interieur.

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar kan Aston Martin de speciale editie van de vorige Vantage leveren. De prijs is onbekend, maar er zijn er nog een aantal over, dus wie er één hebben wil, kan.