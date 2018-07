6 Maserati’s tegelijk onder de hamer

Door: BV

Maserati heeft in de loop van haar geschiedenis heel wat modellen gebouwd die inmiddels als klassieker gegeerd zijn. Je komt ze wel vaker tegen op veilingen. Maar dat er zes tegelijk worden aangeboden, inclusief enkele vrij zeldzame exemplaren, is ongebruikelijk. RM Sotheby’s doet het in september in Londen. En bij de zes zitten een paar zeldzame exemplaren.

De rode 5000 GT uit 1962 is gebouwd door Allemano en was ooit eigendom van Joe Walsh van The Eagles, wordt geschat op meer dan € 1 miljoen. Er is ook nog een witte Ghibly Spyder die dan weer de Emir van Qatar op z’n lijstje van voormalige bezitters heeft staan. Die zou nog meer kunnen opleveren. In de marge ook nog een Quattroporte uit 1974, een handvol Ghiblis en een rode rechtsgestuurde Bora uit 1972.

Volgens Sotheby’s biedt de verkoop aan verzamelaars een unieke kans om een aantal van de zeldzaamste modellen van het merk op de kop te tikken.