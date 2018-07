Nissan Leaf Plus op komst: dit weten we al

Door: BV

De nieuwe Nissan Leaf probeert een beetje krampachtig te breken met de eerste generatie. Daarvoor gooiden de Japanners nieuwe designcliché’s op een hoop. Van een dikke grille, tot een contrasterend zwevend dak. Onderhuids gebeurde er ook heel wat. De accu zwol van 30 naar 40kWh en de elektromotor wekt 150 in plaats van 109pk op.

Spannender

Maar het moet nog beter kunnen. Het opgegeven rijbereik bedraagt immers nog steeds maar 380km, en in de praktijk gaat daar nog een hele hoop vanaf. Daarom komt er in 2019 een Nissan Leaf Plus. Met een accu van 60kWh en een theoretische actieradius van meer dan 450km. Tegelijk wil Nissan de Leaf Plus wat spannender maken. Volgens de geruchtenmolen wordt er weerom een zwaardere elektromotor gemonteerd. 200pk hoort die te hebben. Naar prestaties of zelfs nog maar een idee van de prijs is voorlopig nog gissen.