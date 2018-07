Ford roept half miljoen Mondeo en Edge terug

Door: BV

Ford blijft maar problemen hebben met z’n automatische transmissies. Nadat het bedrijf eerder dit jaar in Australië tegen een miljoenenboete aanliep, roept het nu in de VS een half miljoen voertuigen terug.

Problemen met Ford-automaat

De tik op de vingers van de Australische overheid had te maken met lakse afhandeling van een grote hoeveelheid klachten van eigenaars van een Ford Fiësta, Focus of Ecosport met Powershift-automaat. Dat had vooral te maken met een slechte werking. Ditmaal gaat het om de Fusion (bij ons bekend als Mondeo) en Edge, alweer met de automatische transmissie. Volgens de informatie die de fabrikant vrijgaf, kan het zijn dat de schakeldoos een andere versnelling weergeeft dan die feitelijk geselecteerd is. Dat kan - uiteraard - leiden tot onverwachte gevolgen.

De boosdoener (een bus in de versnellingsbak die los kan geraken) is geïdentificeerd en de Amerikaanse klant kan rekenen op een gratis vervanging. Over een terugroepactie in Europa zijn we niet in kennis gesteld.