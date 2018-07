Nieuwe Audi Q3 is scherper, groter

Door: BV

Nog niet SUV-moe? Goed, want hier is de nieuwe Audi Q3. Gehuld in een koetswerk dat van de eerste tot de laatste naaf is vernieuwd, maar tegelijk de voorliefde van het merk voor een geleidelijke stijlevolutie etaleert. De nieuwe Q3 wordt iets groter en pronkt met meer technologie.

Audi Q3 MY2019

De Q3 van de tweede generatie is 9,6cm langer, terwijl er ook 7,5cm aan de wielbasis is toegevoegd. Dat moet meer ruimte voor passagiers (vooral achteraan) opleveren, terwijl de koffer ook nog een klein beetje winst kan optekenen. Daar past nu 674l in, die je kan uitbreiden tot 1.526l met de achterbank neergeklapt.

Binnen vinden we net als aan de buitenzijde invloeden van de Audi Q8 terug. Een digitaal instrumentenpaneel wordt beschikbaar, naast een 8,8” groot centraal scherm (optioneel kan dat zwellen tot 10”). Functies zoals Apple CarPlay en Android Auto zijn beide standaard, evenals de twee USB-poorten vooraan. Er zijn ook twee extra USB-poorten en een 12-volt stopcontact voor passagiers op de achterbank plus een beschikbare Wi-Fi-hotspot. Nieuwe technologie is er in de vorm van een functie waarmee auto's onderling kunnen communiceren over gevaren van wegen en weersomstandigheden. Het systeem zal beschikbaar zijn in Europa.

Slechts één diesel

Je zal kunnen kiezen uit vier motoren: drie benzines en één diesel. Instap-benzine-exemplaren worden aangedreven door de 1,5-liter TFSI die 150 pk en 250Nmopwekt. koppel produceert. Een zeventraps-automaat met dubbele koppeling is tijdelijk standaard, want de handbediende zesbak volgt pas later. Hogerop vinden we een 2-liter turbo met 19àpk en 230Nm of 230pk en 350Nm. Die twee hebben niet alleen een automaat maar ook vierwielaandrijving standaard.

Het dieselgamma blijft voorlopig beperkt tot een 2-liter TDI met 150pk en 340Nm, maar er komt nog een krachtiger versie aan met 190pk.

Wanneer te koop?

In november moet de nieuwe Q3 bij de dealer staan.