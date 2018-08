Skoda Karoq ruiger als Scout

Door: BV

SUV, dat wil tegenwoordig eigenlijk gewoon zeggen dat je auto wat hoger is. Dat hij ook meer zou kunnen, hoef je heden ten dage niet automatisch te concluderen. Logisch dus dat het gros van die sufferds ook eerder braaf oogt. De Skoda Karoq (test hier) bijvoorbeeld. De fabrikant doet er nu wat aan door de Scout te introduceren. Die oogt net iets stoerder.

De hoeveelheid kunststof rond de wielkasten bleef gelijk. Je moet er dus nog steeds niet de kortste weg door de doornstruiken mee opzoeken. Maar er is wel een stootplaat voor- en achteraan. Voorts noteren we zilverkleurige spiegelhuizen en een extra strip over de zijskirts terwijl de wielen minstens 18 duim groot zijn.

Altijd 4x4

In het interieur pakt het speciale model uit met met bruine decoratie, waarvan de sierdelen in de portieren uit echt hout opgetrokken lijken te zijn. Daarnaast is iedere Scout voorzien van vierwielaandrijving. Motorisch is er keuze uit de 150 pk sterke 1.5 TSI-benzine en twee 2.0 liter diesels, goed voor 150 of 190 pk. Kopen kan pas in 2019.