Snelste McLaren ooit heet Speedtail

Door: BV

Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Koenigsegg… alle gevestigde namen in de wereld van de hypercars krabben zichzelf keer op keer achter de oren hoe McLaren het flikt aan de lopende band nieuwe modellen te bekokstoven. Ook wij. In Woking staat alweer een nieuw model klaar. Speedtail is de naam.

De jongste McLaren was tot op heden gekend als BP23, de interne codenaam. De echte naam is er nu dus ook. Die volgt op de McLaren 600LT en McLaren Senna - twee andere recente producten van het merk. Maar de Speedtail wil nog wat straffer zijn dan die laatste.

391km/u

Ja, zo hard moet de Speedtail gaan. De Senna houdt het bij 340km/u voor bekeken. Meteen de snelste McLaren ooit, want ook het record van de legendarische McLaren F1 ligt ermee aan diggelen. Details over hoe McLaren dat realiseert, zijn er nog niet. Alleen dat er sprake is van een samenwerking tussen een benzine- en een elektromotor.

Van de McLaren F1

De Speedtail beschikt net als de eerder al aangehaalde McLaren F1 over drie zitplaatsen, met de bestuurder in een centrale positie. En hoewel de prestaties gemaximaliseerd worden, moet je erin ook nog getrakteerd worden op luxe en comfort.

Kopen? Vergeet het maar

McLaren zal niet meer dan 106 exemplaren bouwen. Tegen een stukprijs van – hou je vast – 1,6 miljoen pond, omgerekend zo'n 1,8 miljoen euro. Exclusief lokale belastingen welteverstaan. Bespaar je echter om nog snel het benodigde geld bij elkaar te sparen, want de Speedtail is al lang uitverkocht. De toekomstige eigenaren hebben zelfs al een cadeautje vooraf ontvangen waarin het interieur van de auto te herkennen valt.