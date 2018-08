Mustang tikt aan 10 miljoen

Door: BV

In de Flat Rock Assembly Plant liep de 10 miljoenste Ford Mustang van de band. Een relatief eenvoudige cabrio in het wit, want zo rolde ook het eerste exemplaar uit de fabriek.

Dat eerste exemplaar had ook al een V8 onder de kap. Verder dan 166pk kwam die echter niet. 54 jaar later heeft het jubileumexemplaar met 5-liter achtpitter al 460pk.

De afgelopen drie jaar is de Mustang volgens Ford ’s werelds best verkochte sportwagen. Dat is een titel die hij op Amerikaanse bodem al een halve eeuw onafgebroken op de kast heeft staan.

De Facebook-pagina van de Ford Mustang heeft nog volgens de fabrikant meer likes dan alle andere automodellen. En de Mustang is ook een beetje een filmster. Hij is in meer films te zien dan welke andere auto ter wereld dan ook.