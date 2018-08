Niet W16, maar V8 voor snelste auto ter wereld

Door: BV

De Amerikaanse nicheconstructeur Hennesey grijpt de Monterey Car Week aan om de motor voor te stellen die de Hennessey F5 zal aandrijven. Een krachtpatser, want die F5 moet de snelste auto ter wereld worden. De Amerikanen mikken op een topsnelheid van meer dan 480 (!!) km/u.

Twee turbo’s

Het recept is, zoals we van Amerikanen gewend zijn, eerder klassiek. Geen W16 met vier turbo’s zoals de Bugatti Divo, maar een V8. 7,6l groot is die. Elke cilinder meet dus bijna een liter. Twee gigantische turbo’s persen er luchten. Dat levert een vermogen van 1600pk - 100 meer dan de Bugatti. De grote zuigerslag werkt ook een torenhoog koppel in de hand. De trekkracht bedraagt zo maar eventjes 1.760Nm.

Van nul naar 300 in…

Hennessey zal niet meer dan 24 stuks van de Venom F5 bouwen. En in tegenstelling tot de Bugatti zijn die nog niet allemaal verkocht. De definitieve specificaties liggen dan ook nog niet vast. Je moet het doen met de beloftes van de fabrikant. Die zijn niet min. Het gewicht zal niet boven de 1,4 ton uitkomen. Een acceleratie naar 100km/u wordt niet eens vermeld. Naar 300km/u wel. Dat moet kunnen in minder dan 10 tellen. Na 30 seconden passeer je de 380km/u - de topsnelheid van de eerder aangehaalde Bugatti. En dan moet er nog eens 100km/u bij.