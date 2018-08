Ford GT viert Le Mans-winst 1968 met Gulf-kleuren

Door: BV

Het merk met het Blauwe Ovaal viert de vijftigste verjaardag van z’n Le Mans overwinning met een feesteditie van de actuele Ford GT. Die is net als de racers van weleer uitgedost in Gulf-kleuren.

Stijlpakket

Naast het lakwerk noteer je ongelakte A-stijlen en wielen. Beiden zijn in carbon uitgevoerd. De zijspiegels zijn zilver, de remschoenen oranje en de wielbouten zwart. Wie wil kan nog carbon nummers bijbestellen. Dit jaar is dat nummer 9, het nummer van de auto die Le Mans won in 1968. Volgend jaar wordt dat nummer 6, naar de Ford GT die er een jaar later won.

Binnenin wordt er rijkelijk gebruik gemaakt van Alcantara. Onder meer de zetels, de dakhemel, de stijlen, het stuurwiel en de schaduwkap over het instrumentarium zijn ermee bekleed.

Technisch identiek

De Ford GT Heritage Edition ondergaat geen technische wijzigingen. De 650pk en 744Nm sterke 3,5l V6 is nog steeds in staat om de auto naar 347km/u te stuwen.