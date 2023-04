Elektrische BMW i3 blijft tot 2024

Door: BV

Terwijl BMW afscheid neemt van de i8, blijft het tweede model onder het i-label - de compacte i3 - nog een tijd in de catalogus. Wellicht nog tot 2024, zegt de Duitse krant Leipziger Volkszeitung. Dan is de i3 tien jaar oud.

Versie met Range Extender bestaat niet meer

BMW introduceerde de i3 initieel in twee versies. Een elektrische variant met een kleine accu van 22kWh en een versie die een kleine brandstofmotor gebruikte als ‘range extender’. Indien nodig wekte die stroom op en kon je met je i3 een stuk verder rijden dan op de accu. In 2016 verhoogde het merk de accucapaciteit naar 33,2kWh en later kwam er nog eens zo’n 10kWh bij. Die variant met 42,2kWh capaciteit en 310km rijbereik (volgens de WLTP-cyclus), is nu nog de enige die je in onze contreien kan kopen. De versie met een hulpmotor op conventionele brandstof wordt niet meer aangeboden.

Versie met meer rijbereik op komst

Eind 2020 of begin 2021 staat nog een laatste, vierde, aanpassing van de batterij op het programma. Weerom groter, al is niet duidelijk naar welke capaciteit die precies zal evolueren. Daarmee zou de i3 het nog tot 2024 kunnen uitzingen. Tegen dan zal het merk onder meer een elektrische 1-Serie, een i4, iX3 en de langverwachte iNext in de aanbieding hebben.

Cruciale rol voor 2020

De verkoopscijfers van de elektrische BMW zijn intussen verre van spectaculair. Toch heeft BMW in Europa weinig keuze. Het moet de i3 in de catalogus houden om de uitstoot onder controle te houden. In 2020 mag het vlootgemiddelde niet meer dan 95 gram bedragen. Vooral elektrische auto’s wegen door in de berekening. De EU kent ze immers niet louter een nuluitstoot toe, ze tellen zelfs dubbel.