i4 wordt volgende elektrische BMW

Door: BV

Zou je niet stilaan zweren dat de stijlafdeling bij BMW door Chinezen is overgenomen? Deze BMW i4 Concept heeft een interieur in wit leder met gouden accenten, een bronzen koetswerk met blauwe accenten en een knoert van een grille. We horen de kritiek nu al komen. Maar in München zet men door…

BMW 4-Serie met opsmuk

Kijk even voorbij al die uiterlijke opsmuk en je komt tot de conclusie dat deze i4, die in de elektrische modellijn van het merk zal ingepast worden, best wel veel weg heeft van hoe je je de volgende 4-Serie (met conventionele motoren) voorstelt. Die ‘i’ blijkt uiteindelijk toch wat minder om het lijf te hebben dan oorspronkelijk aangekondigd.

Prestaties BMW i4

Wat onder de kap zit (of, euh, onder de vloer) belooft anders wel veel goeds. Er wordt gesproken over een accucapaciteit van zo’n 80kWh, een elektromotor die wel 530pk kan leveren en een rijbereik van 600km volgens de WLTP-cyclus.

Het uiterlijk is volgens BMW al erg representatief voor de productieversie. Ja, met inbegrip van die grille. Voor het overige, we zegden het al, kijk je eigenlijk tegen een 4-Serie Gran Coupé aan. Al die ‘i’-opsmuk moet er vooral voor zorgen dat de klant de meerprijs voor een elektrische auto makkelijker verteert.

Dank u, Hans Zimmer

De i4 krijgt een aangepast geluid. Dat moet tegenwoordig. Europa wil immers dat auto’s almaar stiller worden, maar elektrische auto’s waren té stil. De klus werd niet toevertrouwd aan ingenieurs. BMW klopte aan bij Hans Zimmer, die nogal wat films van een soundtrack voorzag. Denk aan Driving Miss Daisy, Thelma and Louise en Gladiator. Benieuwd wat die uit een auto laat komen.

Het interieur is in tegenstelling tot het uiterlijk, eerder futuristisch. Maar we verwachten wel het gebogen scherm terug te zien.

Productiestart BMW i4: 2021

De i4 wordt vanaf volgend jaar in München gebouwd. BMW investeerde er 200 miljoen in een aanpassing van de productielijn.