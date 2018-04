Lancia Thesis Sport Edition

Door: BV

ancia grijpt naar de speciale series om de verkopen van de Thesis op te krikken. Zo introduceert de constructeur ook in ons land de Thesis Sport Edition. Een uitvoering die met specifieke 18-duims lichtmetalen velgen en rood leder aan de mouw van de klant wil gaan trekken. Het koetswerk zal te krijgen zijn in metaalgrijs of zwart. Onder de kap komt enkel de 185pk en 330Nm sterke 2.4 JTD dieselmotor. Die geeft de Thesis een top van 225km/u en sleurt de limousine naar 100km/u in 10,2 tellen. Vanaf juli te koop voor € 51.200.