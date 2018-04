Peugeot 407 met 2.2l biturbo diesel

Door: BV

eugeot verrijkt in sneltempo het dieselaanbod voor de Peugeot 407 berline en SW (break). Afgelopen maand kondigde het merk nog de introductie van de 2.7l V6 (204pk en 440Nm sterk) aan. Nu schuiven de Fransen een vernieuwde 2.2l in het gamma. Die komt tussen de eerder genoemde zespitter enerzijds, en de 1.6HDI met 110pk en 240Nm en de 2.0HDI met 136pk en 320Nm anderzijds. De 2.179cc grote viercilindermotor heeft een cilinderkop met zestien kleppen en dubbele bovenliggende nokkenassen. De krachtbron beschikt over nieuwe verbrandingskamers (een kwart meer doorsnede) en maakt gebruik van een lagere compressieverhouding (16,6 tegenover 18 vroeger) om de hoeveelheid niet verbrande brandstof te verminderen. Het rendement wordt op die manier verhoogd.

Net als de eerder genoemde zescilinder, beschikt deze in samenwerking met Ford ontwikkelde 2.2l over twee turbo’s. Er wordt gebruik gemaakt van twee kleine, identieke turbocompressoren. Bij laag toerental zorgt één exemplaar voor de reactiviteit van de motor. De tweede turbo is actief tussen 2.600 en 3.200t/min. Het geheel, een technologie van Honeywell Turbo Technology, wordt elektronisch gestuurd. De injectiedruk in het Bosch common-rail inspuitsysteem werd opgevoerd tot 1.800 bar. Het blok heeft piëzo-elektrische injectoren waarvan elke sproeier is voorzien van zeven in plaats van vijf gaten. Dat garandeert een betere verstuiving, terwijl de kleine reactietijd tot zes inspuitingen per cyclus mogelijk maakt.

Het resultaat is een maximumvermogen van 170pk, dat bij 4.000 omwentelingen wordt bereikt. De koppelkromme piekt op 370Nm bij 1.500t/min, maar blijft nog tot 3.000t/min boven 355Nm. In België brengt Peugeot vanzelfsprekend een fiscaal gunstiger derivaat op de markt dat z’n vermogen tot 163pk beperkt ziet. De 2.2HDi wordt gepaard aan een handbediende zesbak. De berline sprint ermee naar 100km/u in 8,7 tellen. De SW is drie tienden langzamer. De topsnelheid van beide versies bedraagt respectievelijk 225 en 221km/u. Met deze combinatie maakt de berline de gemengde cyclus rond met 6,1l brandstof; dat is één deciliter zuiniger dan de break. Het onderstel is voor de gelegenheid wat aangepst. Binnenin het om een 17-duims velg geklemde 215/55-rubber vinden we wat grotere remmen (330x30mm vooraan en 290x12mm achter).