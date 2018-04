Nieuwe Iveco Daily

Door: BV

opas stelde Iveco zijn nieuwe Daily in de versies licht bestel en negenpersoonsbusje voor. Het nieuwe model munt uit door zijn mix van hoogstaande technologie, robuustheid en kwaliteit. De auto heeft een sterke persoonlijke look wat niet om te verwonderen is want het ontwerp komt uit de mega-computer van koetswerkmagiër Giugiaro.

Het onderstel is het klassieke ladderchassis en alle motoren voldoen aan de Euro IV-normen. De bestelwagen heeft een laadvolume gaande van 7 tot 17 dm³. Er zijn vijf motoren; de 2.3l diesel van 90, 116 en 136 pk en de drieliter van 146 en 176 pk. Aan deze krachtbronnen is een zesgangwissel gekoppeld. Iveco voerde heel wat veiligheid in zijn nieuwe modellen. Zoals ABS, elektrische rembekrachtiging, antislipregeling en een hill holder. Er zijn eveneens parkeersensoren aanwezig. Er bestaat ook een versie die rijdt op aardgas.