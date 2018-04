V6 HDi voor Peugeot 407 berline en SW

Door: BV

e Peugeot 407 Coupé is al sinds zijn introductie uitgerust met de 2.7l V6 HDi dieselmotor. Nu is het 204pk en 440Nm sterke aggregaat ook leverbaar in combinatie met het berline- en break-koetswerk. De krachtcentrale wordt gekoppeld aan een Aisin zestrapsautomaat en beschikt over twee elektronisch gestuurde turbocompressoren met variabele geometrie en piëzoelektrische injectoren. Om de krachtbron in te passen onder de kap van de berline en SW, moest Peugeot een nieuwe draagstructuur ontwerpen. Die maakt gebruik van een kruisvormige vering met actieve verticale antikoppelstangen. Die beperken de trillingen die bij lage toerentallen aan de koets worden doorgegeven. De 2.7 liter haalt een topsnelheid van 230km/u en heeft 8,5 tellen nodig (8,8 voor de SW) om 100km/u te bereiken. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 8,4l/100km.

Peugeot roept voor de combinatie met deze krachtbron een nieuw uitrustingsniveau in het leven; “Feline”. Dat omvat onder meer elektronisch gestuurde dempers, 18-duims lichtmetalen velgen met 235/45-rubber, gasontladingslampen (Xenon), parkeerhulp en gelakte beschermstrips. Binnenin vinden we onder meer een specifieke leder-stof combinatie en zilverkleurige sierstrips.