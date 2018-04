Nieuwe motor voor Caterham

Door: BV

e Britse sportwagenbouwer Caterham verlengde kort voor het failliet van MG-Rover nog een overeenkomst voor de aanlevering van de K-Series benzinemotoren met een inhoud van 1.4, 1.6 en 1.8l voor de Seven. Die motoren zijn al sinds 1992 in de lange neus van de Lotus-replica te vinden. Bovenaan het gamma werden ze geflankeerd door een 260pk sterke 2.3l en een 2.0 van 210pk die beiden bij Ford Cosworth betrokken worden. Door een gestaakte productie van de K-Series modellen (waardoor bijvoorbeeld ook de Land Rover Freelander niet meer met een 1.8 verkrijgbaar is), moest Caterham op zoek naar nieuwe instappers. Na zo’n 80 motoren van 19 fabrikanten bekeken te hebben, viel de keuze op Ford Sigma-blokken. Die hebben allen een inhoud van 1.6l en zijn 140 en 160pk sterk. Voor export komt er een versie die voldoet aan de Euro IV-norm en 115pk levert.