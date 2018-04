Hummer stopt met H1

Door: BV

e rationalisering van het productaanbod bij General Motors, dat nog steeds in ernstige problemen verkeert, betekent nu ook het einde voor de oer-Hummer. De H1 reed zichzelf tijdens de eerste Golfoorlog in de kijker. In 1992 lanceerde Hummer een civiele versie die Őmede dankzij een grote populariteit bij de Amerikaanse jetset- snel uitgroeide tot een hype. Maar de laatste jaren verkoopt het model slecht. Vanaf begin 2004 tot heden werden er nauwelijks 1.000 stuks van vervaardigd, terwijl Hummer dat aantal jaarlijks wou afzetten. Martin Walsh, de nieuwe topman van Hummer, heeft daarom besloten het onrendabele product uit de catalogus te schrappen. Volgende maand is het zover. De werknemers van de fabriek in de Amerikaanse staat Indiana zullen weer militaire versies gaan bouwen. De kleinere H2 en recent geïntroduceerde H3 pick-up blijven gewoon in productie.