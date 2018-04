Peugeot 207 nu al waardevast

Door: BV

as op 6 mei wordt de Peugeot 207 op de eerste markten gelanceerd ŐBelgië zelfs iets later-, maar er wordt reeds gespeculeerd op niet alleen het evenaren van het succes van zijn voorganger 206, maar ook diens sterke wederverkoopwaarde. Een studie van het gerenommeerde bureau voor marktonderzoek Bähr & Fess Forecasts resulteerde in een uitzonderlijke waardestabiliteit. De 207 HDi zal na 36 maand nog een wederverkoopwaarde hebben van 63% van de nieuwprijs. Deze berekening werd gedaan op het basismodel 1.4 Filou van 73 pk na een looptijd van een jaar met zelfs een afstand van 20.000 km. Na 36 maand en een totale kilometerstand van 60.000 km, jawel, behoudt de 207 nog een waarde van meer dan 60% van de aankoopprijs.

Nog hogere restwaarden werden berekend op de 1.6 HDi van 109 pk die standaard uitgerust is met een FAP roetdeeltjesfilter. Hier zou het driedeurs model na 12 maand en 20.000 kilometer nog 78% als wederverkoopwaarde hebben en na 36 maand of 60.000 kilometer nog 63%. Een uitzonderlijk goede verhouding stelt het hoger genoemde studiebureau. Een waardeverlies van slechts iets meer dan € 4.000 in drie jaar werd in deze klasse nog nooit eerder genoteerd. De Lease-bedrijven zullen het graag horen.