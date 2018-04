Caparo T1: 1.000pk per ton!

Door: BV

O

p de Topmarques-beurs in Monaco, niet meteen een evenement waar je wagens voor de wekelijkse trip naar de supermarkt vindt, heeft Caparo Vehicle Technologies het prototype van de T1 laten zien. Het is het eerste publieke optreden van de superbolide die eerder al onder de naam Freestream werd voorgesteld. De tweezitter is het geesteskind van ontwerper Ben Scott-Geddes en ingenieur Graham Halstead, die met het project niet aan hun proefstuk toe zijn. Eerder werkte het duo al samen aan de McLaren F1. De Caparo T1 heeft veel weg van een straatlegal Formule 1-racewagen. De tweezitter weegt niet eens 500kg, maar wordt aangedreven door een compacte 2.4l V8 die goed is voor 500pk. Lichter dan een Caterham en met dubbel zoveel vermogen per ton dan Bugatti’s Veyron...

De T1 rondt de kaap van 96km/u (60Mph) in exact 2,5 tellen. Een sprint naar 160km/u (100Mph) duurt welgeteld 5 seconden. Aan 10 tellen heeft de bolide genoeg om even van 0 naar 160km/u te gaan en weer tot stilstand te komen. In de bochten kan het model niet minder dan 3g verwerken.