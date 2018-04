Nieuwe dakvlaggen voor Mini

Door: BV

J

e Mini van een originele en persoonlijke toets voorzien wordt voortaan nog wat makkelijker. Mini breidt immers de collectie dakvlaggen uit. Tot op heden kon je het dak van het trendy vervoersmiddel immers decoreren met de Britse Union Jack, de Amerikaanse Stars & Stripes of de Canades Maple Leaf. Aan dat aanbod worden nu een aantal extra motieven toegevoegd. Voortaan kan je het dak van schotse ruiten, een ritssluiting, zebrastrepen een doel (roos) of een dambord-motief voorzien. Ook camouflagekleuren, een spinneweb en een dubbele streep in lengterichting horen tot de nieuwe mogelijkheden. De prijzen schommelen van € 180,56 tot € 237,84.