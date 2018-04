Acura trakteert zichzelf op nieuwe SUV

Door: BV

H

onda’s luxemerk Acura werd precies 20 jaar geleden op de Amerikaanse markt geïntroduceerd. Het merk trakteert zichzelf daarom op een nieuwe SUV. De MDX zal op 12 april debuteren op de NYIAS, het Autosalon van New York. De grote, luxueuze vierwielaandrijver is een door en door Amerikaans product dat in de VS ontwikkeld werd en ook daar van de band zal lopen. Later dit jaar wordt het model in de toonzalen verwacht.

Het bedrijf viert ook meteen de eerste steenlegging van een nieuw designcentrum in het Californische Torrance. Het complex is volledig aan het merk Acura gewijd en moet de garantie bieden dat de vormgeving zich onafhankelijk van moederbedrijf Honda kan ontwikkelen.

In 2005 wist Acura voor het eerst meer dan 200.000 wagens aan de man te brengen. In 2006 zal het merk twee nieuwe modellen op de markt brengen. Deze MDX, die de gelijknamige SUV vervangt, en een gans nieuwe RDX. Dat wordt een compacte instap-SUV waarover Acura enkel kwijt wil dat hij zal aangedreven worden door een 2,3l turbomotor en over adaptieve vierwielaandrijving beschikt. Ook de RDX wordt deze zomer verwacht.