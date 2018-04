Chrysler 300C langer

Door: BV

hrysler gaat in de VS een lange versie op de markt brengen van de 300C. Die groeit 15cm (6 inches) ten opzichte van het normale model. Extra ruimte die helemaal ten dienste van de achterste passagiers zal staan. Het model staat tentoon op de New York Autoshow.

Onder de kap van de lange Chrysler komt de 250pk sterke 3,5l V6 benzinemotor of de Hemi V8, die aan een longinhoud van 5,7l 340pk onttrekt. De versie met lange wielbasis zal gebouwd worden door Accubuilt, dat gespecialiseerd is in het aanpassen van voertuigen, maar wordt via het officiële dealernet aangeboden. Opties omvatten verlichtte schrijftafels, extra stopcontacten en specifieke lakkleuren.