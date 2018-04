Chrysler PT Cruiser Route 66 Edition

Door: BV

C

hrysler’s PT Cruiser is niet alleen opgefrist. Het merk lanceert ook een speciale uitvoering, de Route 66 Edition, die verkrijgbaar zal zijn in zwart en geel. De inspiratie voor de uitmonstering haalde Chrysler bij de oer-Amerikaanse traditie van de hotrods. Het radiatorrooster wordt uitgevoerd in koetswerkkleur, de zijstrips worden verchroomd en er zijn opengewerkte 17-duims lichtmetalen velgen met dezelfde blinkende afwerking. De remschijven worden voor de gelegenheid uitgevoerd in geel of zwart. Verder noteren we een achterspoiler in koetswerkkleur, een blinkend eindstuk voor de uitlaat, donkere ruiten en natuurlijk specifieke badges.

Onder de kap zit steeds de nieuwe 2.2 CRD-motor die 150pk levert. Het instrumentenpaneel, en daarmee zijn we aan de binnenzijde beland, is afhankelijk van de kleur van het koetswerk uitgevoerd in zilver (voor het zwarte model) of geel (voor de exemplaren met dezelfde buitenkleur). Het stuurwiel wordt met huid overtrokken en de Amerikanen besteedden extra aandacht aan het merklogo op de boordplank en de afwerking van de bekerhouders. De bestuurderszetel is steeds elektrisch verstelbaar. Tot de uitrusting horen cruise-control, een geluidsinstallatie van Boston Acoustics en een CD-wisselaar. Te koop vanaf € 23.000.