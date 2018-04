Morgan Aero 8 minder scheel

Door: BV

e Britse ambachtelijke sportwagenfabrikant Morgan pakte in de lente van 2000 uit met de Aero 8. Een model dat een moderne, aluminium architectuur combineerde met op z’n zachtst gezegd eigenzinnige retro-looks. Vooral de neus met binnenwaarts kijkende koplampen viel niet bij iedereen in de smaak. Op het Autosalon van Genève staat het nichemerk met een opgefriste versie. De schele kijkers bleven, maar zijn voortaan minder prominent. Onderaan de neus prijkt een nieuwe aërodynamische lip die de lift op de vooras bij hoge snelheden reduceert. De onderste luchtdoorstroomopening is voortaan net als de grille voorzien van verticale lamellen. Morgan ruilde ook de langgerekte richtingaanwijzers voor meer tijdloze ronde exemplaren.

Onder de kap zit een 4,4l grote V8. Die wordt door Morgan bij BMW betrokken en volgt dus de evoluties die de Duitsers doorvoeren. Het blok beschikt inmiddels over een geheel variabele regeling van zowel de in- als de uitlaatkleppen en levert 330pk. De Aero 8 haalt er in combinatie met een handbediende zesbak een top van 256km/u mee en kan in 4,5 seconden naar 100km/u. Om de bruikbaarheid van de cabrio in minder goede omstandigheden te verhogen, biedt Morgan een nieuwe hardtop aan. Tot slot werd ook de uitrusting van de Aero 8 opgewaardeerd. Voortaan horen bandenspanningscontrole, een snelheidsregelaar en twee airbags tot de voorzieningen. In de UK kan u een Aero 8 bestellen vanaf 62.500 pond.