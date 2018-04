Exige S is snelste Lotus ooit

Door: BV

otus stelt een S-uitvoering van de nieuwe Exige voor. De extra letter slaat daarbij op de supercharger en tussenkoeler die de ingenieurs op de van Toyota afkomstige 1.8l viercilinderkrachtbron vezen. Daardoor stijgt het vermogen van 192pk (voor de standaard Exige) naar 218pk. De krachtbron die oorspronkelijk voor de 240R raceversie was ontwikkeld, trekt probleemloos door tot een omwentelingssnelheid van 8.000t/min. Het maximumvermogen wordt pas 200 toeren eerder bereikt. Het koppel bedraagt 215Nm en is bij 5.500 t/min ter beschikking. Vanaf 2.000 toeren wordt ten minste 80% van de trekkracht naar de aangedreven achterwielen gevoed. Om de intercooler van voldoende zuurstof te voorzien, werden de luchtinlaat en de luchthapper op het dak hertekend.

De uitrustingslijsten bulken niet meteen van de comfortitems. Die zitten vrijwel allemaal in uitrustingspakketten vervat, waarvan Lotus vriendelijk het gewicht meedeelt. Door het basisgewicht te beperken tot 935kg is de Exige S immers tot indrukwekkende dingen in staat. Niet zozeer te topsnelheid van 238km/u, maar wel de acceleratietijden verbazen. De sprint naar 100km/u hoeft niet meer dan 4,3 seconden in beslag te nemen. De kaap van 160km/u wordt in 9,98 tellen gehaald. Bij dat alles neemt de motor genoegen met 9,1l/100km in de gemengde cyclus. In april of mei wordt de nieuwe variant op het Europese vasteland leverbaar.