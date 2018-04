APX Crossover is uitstalraam voor Lotus

Door: BV

otus Engineering, dat in handen van het Maleisische Proton is, wil in Genève de aandacht van de automobielproducenten trekken met de APX. Dat is een door Lotus design getekende Crossover, die het midden houdt tussen een sportieve tweedeurs en een functionele break. Zelf heeft Lotus helemaal geen productieplannen voor het model, maar het wil de mogelijkheden van z’n nieuwe VVA-platform Őwat staat voor Versatile Vehicle Architecture- etaleren. Dat moduleerbare platform is makkelijk aanpasbaar aan de noden van verschillende koetswerktypes. Op die manier kan een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd worden. Lotus Engineering hoopt de nieuwsgierigheid van de andere constructeurs te prikkelen en enkele opdrachten binnen te halen. Onder de kap zit nog een nieuwheid van de Lotus-afdeling: een geblazen 3.0l V6-motor. Goed voor 300pk.