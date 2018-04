Productieversie Dodge Caliber

Door: BV

erwijl het prototype nog op het Brusselse Autosalon staat te blinken, presenteert Dodge in de VS de productieversie van de Caliber. Een compacte crossover met kenmerkende Dodge-stijl die werd ontworpen voor de wereldmarkt. Het model komt naar Europa en zal dus ook in ons land geïntroduceerd worden. De Caliber moet de speerpunt zijn van Dodges wereldwijde expansiepolitiek. In de VS wordt het model vrijwel meteen leverbaar. De andere werelddelen volgen al in de lente.

De Caliber is combineert een vijfdeurskoetswerk met een profiel van een sportieve coupé en de uitstraling van een SUV. Het stoere radiatorrooster met het typische kruis geeft de aanzet, maar de gespierde look loop door in de gewelfde vleugels en brede schouders. Een zwart accent loopt over de hele daklengte en mondt uit in een geïntegreerde dakspoiler. Het model meet 4,41m in de lengte, 1,74m in de breedte en slechts 1,53m in de hoogte. Dodge ontwierp naar eigen zeggen een handig en flexibel interieur. De achterbank is niet enkel in ongelijke delen neerklapbaar, de rugleuning is verstelbaar over een afstand van 12°. Andere aardigheidjes omvatten een uit de kluiten gewassen stereo-installatie, een gekoeld drankvak, een verschuifbare vloerconsole en verlichte bekerhouderringen.

Dodge lepelt drie motoren onder de kap van de Caliber. De eerste is een 140pk sterke 1.8l benzinemotor, de tweede is een 2.0l dieselkrachtbron met een vermogensopbrengst van 150pk en de derde is een 170pk sterke 2.4 die benzine lust. Standaard worden ze gekoppeld aan een handgeroerde versnellingsbak en voorwielaandrijving, maar Dodge rust ze desgewenst ook uit met een aandrijflijn die het koppel over de vier wielen verdeelt. Een automatische schakeloptie komt er in de vorm van een continue variabele transmissie; een CVT-bak van de tweede generatie van fabrikant Jatco.