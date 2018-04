Subaru bouwt discrete Impreza WRX STi

Door: BV

ubaru heeft op de Autosport International Show in het Britse Birmingham een discrete Impreza WRX STi voorgesteld. De snelste Impreza laat zich gewoonlijk kenmerken door goudgekleurde lichtmetalen velgen, opvallende badges, een hoge kofferspoiler en een extra windgeleider bij de achterruit. De spec. D (voor discreet) stelt het met zilverkleurig 17-duims lichtmetaal, een kleinere achterspoiler, een sober zwart lederen interieur en zal enkel in het zilvergrijs gebouwd worden. Er is ook een verbeterde geluidsinstallatie en extra geluidsisolatie. Onder de kap zit evenwel nog steeds de 280pk sterke geblazen 2,5l boxermotor die wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Tot nader order komt de spec. D niet naar ons land.