Niet kieskeurig: Ford F-250

ord toont in Detroit een robuust vormgegeven pick-up. Het imposante uiterlijk ervan is gebaseerd op een legendarische Super-Chief locomotief. Het bijzondere aan het studiemodel is niettemin de krachtbron; onder de kap zit een door een compressor geblazen V10 die niet bepaald kieskeurig is. Hij lust gewone benzine, bio-ethanol en zelfs waterstof. Ford denkt dat een dergelijke krachtbron als overgang kan dienen tijdens de periode dat het verveelnetwerk voor waterstof Őwellicht de autobrandstof van de toekomst- nog onvoldoende uitgebreid is. De schadelijke CO2-uitstoot wordt met 99% gereduceerd als de motor overschakelt van benzine naar waterstof.

De monsterlijke buitenafmetingen komen voor één keer niet de laadcapaciteit ten goede; de inzittenden van de F-250 Super Chief worden verwend met het comfort van een limousine. De voor- en achterporieren openen -zoals dat tegenwoordig bij concepts gebruikelijk is- in tegengestelde richting en de B-stijl ontbreekt.