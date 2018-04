CRIMINEEL: Weineck Cobra 780

Door: BV

Crimineel?! Wellicht…, maar onbetwistbaar een technisch huzarenstukje, beperkt tot 15 stuks wereldwijd, dat luistert naar de naam ‘Weineck Cobra 780 cui Limited Edition’ en bovendien een volstrekt legale auto voor gebruik op de openbare weg blijkt. Het project werd geboren bij het Duitse Weineck Engineering en is van ver te herkennen aan de immense luchthapper bovenop de motorkap. Het is een technisch noodzakelijk attribuut voor de beademing van de onwaarschijnlijk grote krachtbron met liefst 12,9 liter (!) cilinderinhoud, ofwel 780 ‘cubic inches’. Even het gaspedaal induwen als voorbereiding op de start en meer dan een halve liter benzine stroomt naar de carburator… Deze monsterachtige motor brengt het tot 1.100 pk bij 7.000 tr/min - de toerentalbegrenzer grijpt in bij 8.000 tr/min - en levert een onvoorstelbaar max. koppel van 1.760Nm bij 5.600 tr/min. Helemaal tot de verbeelding sprekend is de gewicht/vermogen verhouding: 0,9 kg/pk! De prestaties zijn verbluffend; 0-200km/u in 4,9 seconden en 300km/u rond in precies 10 seconden.

Al dit geweld wordt via een manuele bak met 4 verhoudingen overgebracht naar de achteras, voorzien van een tot 75% sperrend differentieel. Weineck heeft niet alleen aan een buitenaardse krachtexplosie gedacht. Zo helpt een zelfdragend buizenframe (diameter 10 cm!) de stabiliteit, terwijl 18” wielen met 255/40 ZR18 banden voor en 315/35 ZR18 rubbers achter bijdragen tot de krachtoverbrenging naar de weg. Op elektronische hulpjes als ASR, ESP, ABS en andere moet de bestuurder echter niet rekenen.