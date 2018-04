Volkswagen verrast met driewieler

Door: BV

V

olkswagen verrast op de LA Autoshow met de presentatie van de GX3, een volbloed sportwagen die het doet met een wieltje minder. Het voertuig combineert kenmerken van een sportwagen met die van een motorfiets. En er is meer; het is een studiemodel maar VW overweegt het ding effectief in de VS te commercialiseren. Het prijskaartje zou in de buurt van 17.000 $ liggen. Het ontwerp ontstond in het Californische ontwikkelingscentrum van de constructeur.

De GX3 moet licht, snel, wendbaar en milieuvriendelijk zijn. Voor de aandrijving zorgt een 1.6l benzinemotor. Die levert 125pk en 152Nm. Omdat de creatie slechts 570kg weegt levert dat nog steeds een uitstekende gewichtsverdeling van 4,56kg per pk op. Het aangedreven achterwiel stuwt de tweezitter in 5,7 seconden naar 100km/u. Het verbruiksgemiddelde blijft beperkt tot 5,2l/100km.

Het voertuig is opgebouwd rond een buizenchassis. De voortrein heeft een klassieke auto-layout en is geschoeid met 215/45 rubber op 17-duims velgen. De aandrijfkracht wordt van de motor door een zesbak geleid en via een ketting naar het achterwiel getransfereerd. Dat heeft een diameter van 18 duim en is bekleed met 315/30-rubber.

De aankleding blijft geperkt tot het zuiver essentiële. Behalve de bedieningsinstrumenten en twee centraal opgestelde klokjes (voor snelheid en toerental), is het interieur compleet kaal. Deuren zijn er nietij een voorruit of dakbedekking evenmin. Achter de zitplaatsen is wel een koffertje dat tot 80l slikt.