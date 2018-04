Dodge Challenger anno 2006

Door: BV

oals aangekondigd presenteert Dodge op het Autosalon van Detroit een moderne interpretatie van de legendarische Challenger. De ontwerpers bleven met de vormen van de coupé dicht bij het origineel; de glasband voor de achterlichten, de krachtige welving van de motorkap en de ‘knik’ in de schouderlijn ter hoogte van het achterste zijruitje; het was er allemaal eerder. Onder de kap zit een tot 6,1l uitgeboorde Hemi V8. Die is atmosferisch en stuurt via het gemodifieerde platform van de Dodge Magnum en Chrysler 300C 425pk naar de achterwielen. Dodge koppelt de motor aan een zesbak die met de hand wordt bediend. Volgens de constructeur is het model 280km/u snel en haalt het 100km/u in 4,5 tellen.

De link met het wegdek wordt gevormd door een 20-duimsvelg vooraan. De exemplaren op de achteras zijn 21 duim groot. In het interieur combineert de constructeur zilverkleurige modules met een zwarte bekleding. Een klassiek vormgegeven stuurwiel, een modulair opgebouwde middenconsole en details als tuimelschakelaars moeten de sfeer van weleer oproepen. Het instrumentarium bestaat uit drie kleine conventionele klokken (met de snelheidsmeter, het toerental en de verschillende temperatuurs- en volume-indicatoren) en een gadget dat desgewenst acceleratietijden meet.

De Challenger wordt voorgesteld als studiemodel, maar omdat Dodge gebruik maakt van bestaande componenten hoeft serieproductie niet eens veel te kosten. Het merk zelf houdt die optie open en zal de reacties van het publiek evalueren. Wordt vervolgdij