Klein nieuws: Hummer H3x

ummer stelt op de LA Autoshow een nieuwe versie voor van de Hummer H3, de tot op heden kleinste telg van het merk die vorig jaar het levenslicht zag. Deze H3x is technisch helemaal identiek aan de ‘gewone’ H3 en is gebaseerd op de H3 Street concept die het nichemerk in november op de accessoirebeurs SEMA toonde.

Het model heeft enkel recht op een speciale aankleding, met vooral minder zwart plastic. De elementen worden in chroom, dan wel in koetswerkkleur uitgevoerd. De reeks is enkel bestemd voor de thuismarkten; te weten de VS en Canada.