Peugeot 206: de 205 voorbij

Door: BV

E

ind november werd de 5.350.000ste Peugeot 206, sinds het model in 1998 in productie ging, gebouwd. Het model breekt daarmee het productierecord van z’n immens populaire voorganger; de 205. Daarvan werden in totaal 5.278.000 stuks geproduceerd. Het merk hield dat model wel van 1983 tot 1998 in de catalogus; bijna dubbel zo lang als de 206 momenteel de bestellijsten siert. De 206 is beschikbaar als drie- en vijfdeurs, break (SW), Coupé-Cabriolet en -op sommige markten- als sedan. Op dit ogenblik produceren zes vestigingen dagelijks 3.300 exemplaren. Frankrijk is de grootste afnemer; daar rijden 1.353.400 206 rond, gevolgd door de UK (606.900), Italië (508.600), Spanje (439.900) en Duitsland (363.800). Buiten West-Europa zijn Brazilië, Argentinië, Japan en Chili de grootste afnemers.

Peugeot startte in 1929 met de 2-serie. Van deze 201 werden 142.309 exemplaren geproduceerd voor hij in 1938 werd afgelost door de 202. In 1948, 130.000 stuks later, werd de 203 geïntroduceerd. Die bleef in productie tot Peugeot in 1965 de radicaal andere 204 lanceert. Van de 203 en 204 werden respectievelijk 685.828 en 1.604.296 exemplaren gebouwd. Eén op drie wagens die Peugeot ooit bouwde, hoort tot de 2-serie.