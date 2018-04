De nieuwe Lotus Europa!

Door: BV

otus heeft de eerste foto’s en gegevens van de nieuwe Europa vrijgegeven. Dat model moet meer comfort bieden dan de spartaanse Elise en Exige-modellen. Het is een Grand Tourer (GT), met ruimte voor twee inzittenden. De naam is afkomstig uit het rijke verleden van de nicheconstructeur; van 1965 tot 1975 stond al een Europa in de catalogus.

De Europa S, zoals het model voluit heet, maakt gebruik van een aangepast Elise-onderstel. De structuur bestaat uit gelijmde aluminium profielen. Die worden aangevuld met lichtgewicht kunststof koetswerkpanelen en een kreukelzone in composietmaterialen. Daardoor blijft het gewicht van de GT beperkt tot 995kg. De basisuitrusting is met een lederen interieur, twee airbags en vloermatten naar Lotus-normen rijkelijk. In vergelijking met de Elise heeft de Europa S een grotere kofferruimte en is het interieur beter toegankelijk omdat het chassis aan de zijkant lager is en de daklijn hoger komt. Dat de Europa S niet zomaar een afgeleide is van de Elise en Exige, maar een heel ander model, onderlijnt het merk door ze een ander typenummer te geven. Deze nieuwste telg is Type 121, de Elise en Exige zijn beiden Type 111.

Centraal achter de bestuurders monteert Lotus een tweeliter turbomotor. Die levert 200pk bij 5.400t/min en 263Nm bij 4.200t/min. Vanaf 2.000t/min is ten minste 90% van het koppel voorradig, waardoor de Europa S fluks hoort te hernemen. De indicatieve gegevens hebben het over een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in iets meer dan 5,5 seconden, een sprinttijd naar 160km/u van amper 14 tellen en een topsnelheid van 225km/u. Door het lage gewicht wordt immers een zeer gunstige vermogen/gewichtsverhouding van 201pk per ton gecreëerd.

De productie van de Europa S start in juli van volgend jaar in het Lotus-hoofdkwartier in het Britse Norfolk. De Europa S zal verkocht worden in Europa en Azië. Een marktintroductie in de VS en Canada, waar het merk sinds kort de Exige aan de man brengt, is niet voorzien. Exacte prijzen zijn niet bekend, Lotus geeft enkel een voorlopige richtprijs van € 49.000.