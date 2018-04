Ferrari FXX maakt showdebuut

Door: BV

p het Autosalon van Bologna toont Ferrari voor het eerst de FXX. De op de Enzo gebaseerde experimentele sportwagen maakt deel uit van een exclusief klantenprogramma. 29 door Ferrari geselecteerde klanten betaalden anderhalf miljoen euro. Behalve de sportwagen krijgen ze een uitgebreide ondersteuning door Ferrari op de 14 evenementen die de FXX de komende twee jaar zal aandoen. Dat is ook meteen het enige uitje voor de auto’s. Het model is niet goedgekeurd voor weggebruik, noch gehomologeerd voor een specifieke raceklasse. De ervaring die Ferrari en de eigenaars in het programma opdoen, zal meegenomen worden in de ontwikkeling van nieuwe producten.

In vergelijking met de Enzo krijgt de FXX een specifiek aërodynamisch pakket dat 40% meer neerwaartse druk genereert, een opgewaardeerd remsysteem en een gerobotiseerde versnellingsbak die nog dichter bij het F1-exemplaar aanleunt. De 6,2l V12 onder de kap braakt goed 800 paarden uit.