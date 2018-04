Brabus bouwt snelste smart

Door: BV

uner Brabus laat op het Autosalon van Essen een studiemodel zien van een wel heel potige smart forfour. Onder de kap licht een welig aangeblazen krachtbron. Die levert 210pk en 300Nm. Aanzienlijk meer dan de Brabus-versie die in de fabriekscatalogus van het merk staat; die levert 177pk en 230Nm. Dankzij de extra pk’s wordt het model 235km/u snel. Een sperdifferentieel moet de voorwielen helpen het vermogen naar het onderliggende asfalt te transfereren.

De extra koellucht wordt naar het motorcompartiment geleid via een opzichtige luchthapper op de motorkap. De uitgebreide koetswerkkit en sieronderdelen zijn voornamelijk in carbon uitgevoerd. Het interieur is ingericht als dat van een racewagen. De achterbank werd verwijderd, racekuipjes en veiligheidsharnassen gemonteerd. De snelle forfour is vooralsnog niet te bestellen, maar Brabus sluit niet uit dat de versie ooit in de verkoop gaat.