Compacte SUV van Chevrolet heet Captiva

Door: BV

n de zomer van 2006 mogen we hem verwachten, de nieuwe compacte SUV van GM-dochter Chevrolet. Het model werd in 2004 in Parijs voorgesteld als S3X Concept en volgend jaar in maart, op het Autosalon van Genève, staat het productiemodel. Dat werd Captiva gedoopt. Het model wordt 4,63m lang, 1,85m breed en 1,72m hoog en krijgt een interieur met naar keuze vijf of zeven zitplaatsen. Ook in de aandrijflijn zal gekozen kunnen worden; tussen een voor- of een vierwielaangedreven variant.

Het aanbod zal bestaan uit een 2.4l benzine, een 3.2l V5 én twee 2.0 dieselmotoren; één die 120pk zal leveren en een krachtiger versie (met turbo met variabele geometrie) die tekent voor 150 paarden. De Captiva wordt ook het eerste model van Chevrolet Europe Őhet voormalige Daewoo- waarvoor een stabiliteitscontrole (ESP- leverbaar is.