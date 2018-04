Cross is stoere Fiat Panda

Door: BV

Z

oals aangekondigd stelt Fiat op het Autosalon van Bologna de tweede terreinwaardige Panda voor. De Panda Cross is uiterlijk sterk gebaseerd op de Simba concept car die destijds de productie vooraf ging. De koets is rijkelijk voorzien van kunststof beschermprofielen en daardoor ook wat groter dan de sobere Panda 4x4. Het model is 4cm langer (3,58m), 3cm breder (1,61m) en 1cm hoger dan voornoemde uitvoering. Om het motorblok tijdens terreinexcursies te beschermen, wordt een bodemplaat gemonteerd.

De Panda Cross heeft een aandrijflijn gekregen met elektronica die de functie van een sperdifferentieel overneemt. Door spinnende wielen af te remmen, wordt de kracht overgebracht door de wielen met het meeste grip. De aandrijflijn bestaat steeds uit een 70pk en 145Nm sterke 1.3l Multijet diesel. Die sleurt de iets meer dan een ton zware mini-SUV naar 100km/u in 18 seconden en houdt het bij 150km/u voor bekeken.