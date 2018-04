VW CrossPolo volgt Polo Fun op

Door: BV

ind 2003 introduceerde Volkswagen de Polo Fun; een stoer en avontuurlijk ogend derivaat dat evenwel technisch niet meer te bieden had dan de standaardexemplaren. Een experiment, klonk het bij VW, maar wel één dat Ővooral in Duitsland- zo in de smaak viel dat het voor herhaling vatbaar is. Op het Salon van Essen staat de opvolger. De naam is gewijzigd in CrossPolo, maar het recept is identiek.

De Polo wordt voor de gelegenheid uitgerust met beschermende bumperschilden, flankbeschermers en wielkastverbreders. In de wielkasten huizen 17-duims lichtmetalen velgen die in grote mate aan de uitstraling bijdragen. Andere specifieke karaktertrekken omvatten zilverkleurige zijspiegels en aluminium dakrails. Aan de binnenzijde heeft de CrossPolo een rijkere basisuitrusting. Hij heeft onder meer sportpedalen, lederbekleding voor het stuurwiel en een specifieke stofcombinatie voor op z’n minder avontuurlijke soortgenoten.

Aan de aandrijflijn werden geen aanpassingen doorgevoerd, dus het model sleept zich nog steeds aan de voorwielen door het verkeer. Wie het asfalt wil verlaten, kan dus enkel bogen op de wat hogere bodemvrijheid. De ophanging levert 15mm extra en de wielen en banden doen daar nog eens 17mm bovenop. De nieuweling is 7cm hoger dan de rest van het gamma. Het motorenpalet bestaat dit maal uit drie benzineversies met 64, 75 en 100pk en twee dieseldrinkers die 70 en 100pk sterk zijn. Omdat het model zo succesvol is, doet VW een inspanning. In Duitsland is de uitvoering verkrijgbaar vanaf € 15.150; dat is goedkoper dan z’n voorganger.