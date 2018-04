Dieselevoluties voor Skoda Fabia en Superb

Door: BV

S

koda voert enkele wijzigingen door aan het dieselaanbod van de kleine Fabia en het vlaggenschip uit het gamma; de Superb. Door de aanpassingen koppelen beide modellen meer vermogen aan meer verbruik. Toch voldoen deze motoren bovenal aan de Euro 4-emissienormen.

De Fabia wuift de 75pk sterke 1.4l driecilinder TDI uit. Die motor wordt vervangen door twee evoluties van dezelfde lijnmotor. De eerste is 70pk en 155Nm sterk (sprint: 15,6 sec / topsnelheid: 162km/u), de tweede levert maximaal 80pk en 195Nm. Daarmee haalt de Fabia 100km/u na 13,8 seconden en behoort 170km/u tot de mogelijkheden. De krachtigste variant neemt genoegen met 4,6l/100km. De versie met 70pk verbruikt een deciliter meer.

In het vooronder van de Superb worden de 1.9 TDI’s met 101 en 130pk uitgewisseld voor respectievelijk een 1.9 TDI met 105pk (250Nm) en een 2.0 TDI met 140pk en 320Nm. In beide gevallen blijft een handgeschakelde vijfbak de dienst uitmaken. De combinatie met de 1.9 TDI wordt 192km/u snel, haalt 100 na 12,3 tellen en heeft voor het afleggen van de gemengde cyclus 5,8l nodig. De nieuwe 2.0 TDI is tot 212km/u snel en rond met één tiende overschot de kaap van 100km/u in 10 tellen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 6,3l/100km.