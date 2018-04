Verbeterde Peugeot Partner

Door: BV

P

eugeot trakteert de Partner op een kleine esthetische opknapbeurt en nieuwe motoren. Het Partner-gamma werd in 1996 op de markt gebracht als bedrijfsvoertuig en een jaar later vergezeld van een versie voor personenvervoer. Eind september van had het product een productieaantal van ruim 1 miljoen exemplaren achter z’n naam staan, ongeveer evenredig verdeeld over beide versies. Frankrijk is de grootste markt, maar ook Spanje, Turkije, de UK en België smaken het concept. Het productievolume is gestaag stegen en dit jaar zouden er ongeveer 150.000 stuks van de productielijn moeten rollen.

Na een grondige opfrisser in 2002 worden nu wat details bijgeschaafd. De wijzigingen bestaan uit nieuwe beschermstrips, gestileerde dakrails, een nieuwe sierlijst tussen de nummerplaat en het monogram van Peugeot, nieuwe achterlichten met helder afdekglas en Őal naargelang de versie- getinte ruiten.De instapper krijgt binnenin een nieuwe donkerblauwe bekleding. De bedrijfsuitvoeringen hebben recht op de nieuwe koffersierlijst, de achterlichten en een Őandere- nieuwe binnenbekleding. De uitrustingslijsten worden aangevuld met een snelheidsregelaar en -begrenzer en parkeerhulp.

Het motorenpallet krijgt een recentere variant van de 1.4, goed voor 75pk en 120Nm, die voldoet aan de Euro IV-norm dankzij een katalysator en nieuwe software. De 1.6 levert tussen de voorwielen van de Partner 109pk en 147Nm. Ook voor deze motor werd een nieuwe sturingssoftware ontwikkeld. Dieselen kan voortaan met een 1.6l. De eerste variant levert 75pk bij 4.000t/min en 170Nm koppel bij 1.750 krukasrotaties per 60 tellen. De krachtiger variant levert 90pk en 215Nm. Dat is evenveel vermogen als de tweeliter die hij vervangt, maar wel meer koppel terwijl die trekkracht ook nog eens vroeger vrijkomt. De topsnelheid blijft met 160km/u wel op hetzelfde niveau als bij de 2.0HDi, maar de acceleraties gaan vlotter. De spurt naar 100km/u neemt 12,9 seconden in beslag; een halve tel minder dan voorheen. De motor vraagt ook 5% minder brandstof voor z’n arbeid. Beide 1.6 HDi’s delen het aluminium motorblok en de cilinderkop met 16 kleppen, maar bij de eerste werd de hoge werkingsdruk van 1.600bar tot 1.350bar gedrukt.