Audi R8 komt in 2007

udi heeft groen licht gegeven voor de bouw van de R8 supersportwagen. Het seriemodel zal gebaseerd zijn op de Le Mans Quattro die 2003 op het Autosalon van Frankfurt debuteerde. Dat studiemodel werd aangedreven door een vijfliter V10 benzinemotor met direct inspuiting. Die leverde 610pk en 750Nm koppel, wat de nauwelijks 1,5ton zware tweezitter tot 345km/u snel maakte. De sprint naar 100km/u nam slechts 3,7 tellen in beslag. Audi kan nog niet zeggen of het definitieve productiemodel, dat R8 zal heten, die cijfers haalt. In elk geval zal gebruik gemaakt worden van een aluminium koetswerk, permanente vierwielaandrijving en directe benzine-injectie.

Het merk uit Ingolstadt besteedt de productie uit aan dochter quattro. Het model zal 250 arbeidsplaatsen scheppen in de fabriek in Neckarsulm. Eind 2006 hoort de productie opgestart te zijn. De marktintroductie is voorzien voor het tweede kwartaal van 2007.