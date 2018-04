Scion xA Speedster is rijdende Gameboy

Door: BV

cion werd door Toyota in het leven geroepen om de jonge, stijl- en prijsbewuste Amerikaan aan het Japanse motorconcern te binden. Om het hippe imago te benadrukken bouwde het merk van de xA -een cross-over met monovolumetrekjes- een opvallend showexemplaar. De Scion xA Speedster ziet het dak, het overgrote deel van de voorruit en de portieren geofferd worden. Een erg brede koetswerkkit moet in de wielkasten voldoende ruimte creëren voor het 245/35-rubber vooraan en de 295/35-band achteraan. Fabrikant Yokohama levert z’n banden steeds op een 19-duims velg. Andere aanpassingen omvatten een set sportveren en een betere beademing van het motorblok. Dat laatste zorgt er samen met een sportuitlaatlijn voor dat het vermogen wat aanzwelt.

Wie over de verstevigingsbalk klimt, kan plaatsnemen in een interieur dat niet alleen voorzien is van zetels, een stuurwiel en pedalen van Recaroij hij of zij kan zich vooral bezighouden met het spelen van computergames. Scion propt niet minder dan vijf spelconsoles in de tweezitter. Spelen kan op een veelvoud aan manieren; op een klein LCD-scherm in het dashboard, middels twee grote monitoren die uit de kofferklep tevoorschijn komen of met een heuse projector. De kleurenprojector staat achter beide zetels en projecteert een beeld op een in de motorkap ingewerkt scherm.