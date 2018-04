Ferrari toont 20 studiemodellen

Door: BV

errari en Pininfarina stellen 20 studiemodellen tentoon. Het zijn de beste inzendingen van een wereldwijde ontwerpwedstrijd. Studenten van het Center for Creative Studies in Detroit, de Coventry School of Art en Design, het European Institute of Design uit Turijn en het Communications Arts uit Tokyo tekenden hun toekomstvisie voor Ferrari. De modellen worden op een schaal van 1:4 tentoongesteld in Turijn. Op 18 worden in de Galleria Ferrari vier definitieve winnaars gekozen. De jury bestaat uit leden van de Fiat/Ferrari-directie, het management van Pininfarina, maar wordt ook versterkt door Ferrari F1-baas Jean Todt. De vier laureaten krijgen de kans om bij Ferrari en Pininfarina werkervaring op te doen.