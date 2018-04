Innovatieve airbag voor nieuwe Lexus IS

Door: BV

exus introduceert op de nieuwe IS 200 een nieuw type airbag. Het plofkussen voor de passagier vooraan is onderverdeeld in twee verticale kamers. In tegenstelling tot conventionele airbags met één enkele kamer, wordt de kracht bij een ongeluk niet opgevangen door het aangezicht. Het hoofd glijdt als het ware tussen beide kussens door. Het wordt wel gestabiliseerd, maar een groot deel van de kracht wordt afgeleid naar de schouders en het bovenlichaam. Lexus claimt dat de nieuwe architectuur dezelfde graad van bescherming biedt tegen de primaire oorzaak (het ongeval) en dat het risico op secundaire verwondingen (door het gebruik van de airbag zelf) gevoelig daalt. De IS 200 is ook het eerste model uit z’n klasse dat standaard met een knie-airbag voor de bestuurder is uitgerust.