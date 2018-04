Mazda Senku en MPV in Tokyo

Door: BV

inds 1988 heeft Mazda al een MPV in het gamma. De laatste generatie van de grote monovolume dateert van 1999 en werd in 2004 nog op een facelift getrakteerd. Een volledig nieuwe generatie debuteert in Tokyo. Het model krijgt, geheel in lijn met de Zoom-Zoom filosofie van de Japanners, een meer dynamisch uiterlijk. Tegelijk belooft het merk meer flexibiliteit en een rustgevend, maar stijlvol interieur. Een geavanceerd onderstel moet voor rijeigenschappen zorgen die het weggedrag van een conventionele monovolume overstijgen. De MPV wordt vanaf volgend jaar globaal gecommercialiseerd. Thuisland Japan is als eerste aan de beurt.

De Mazda Senku concept car is net als de RX-8 een vierpersoons sportwagen met een wankelmotor. Het studiemodel is, zo zegt Mazda, meer dan de RX-8 gericht op rijpere bestuurders en moet een indicatie geven van de toekomstige ontwikkelingen in dat gebied.